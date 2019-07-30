Симферополь, 30 июля, 2019, 11:10 — ИА Регнум. За время первой смены летнего отдыха в крымских лагерях отдохнули более 80 тысяч детей. Об этом 30 июля заявила вице-премьер крымского правительства Алла Пашкунова, сообщает пресс-служба правительства РК.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«При этом из общего числа отдохнувших более 72 тысяч — крымчане. В 45 загородных оздоровительных лагерях отдохнули более 14 тысяч крымских детей и детей из других субъектов РФ», — отметила вице-премьер.

В частности, по её словам, дети на отдых приехали из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Московской, Магаданской области, Татарстана, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов страны, всего 19 субъектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Крыма сообщили о том, что с начала летних каникул в здравницах российского полуострова отдохнули более 116 тысяч крымских детей.