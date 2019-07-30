Калуга, 30 июля, 2019, 11:01 — ИА Регнум. 11 новых автомобилей «Нива» были торжественно переданы семейным врачам и фельдшерско-акушерских пунктам Калужского региона 30 июля. Автомобили будут использоваться фельдшерами межрайонных центров для оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов. На реализацию проекта из областного бюджета выделено 30 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Admoblkaluga.ru 11 новых автомобилей «Нива» были торжественно переданы семейным врачам и фельдшерско-акушерских пунктам Калужского региона

По данным ведомства, автомобили, оснащенные системой ГЛОНАСС, будут проходить техническое обслуживание на автопредприятии в Калужском областном медицинском центре, для которого уже приобретено специальное оборудование. В ближайшее время ожидается поставка еще 39 автомобилей. Всего в 2019 году планируется закупить 50 автомобилей для нужд сельской медицины.

В настоящее время в Калужском регионе создаются максимально комфортные условия для медицинских работников первичного звена, добавили в региональном минздраве. Будут смонтированы 118 современных модульных ФАПов, оснащенные современным медицинским оборудованием, приобретены автомобили и организованы курсы повышения квалификации сельских врачей и фельдшеров. 2019 год объявлен губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым «Годом здравоохранения».