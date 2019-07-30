Рязань, 30 июля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. На улице Промышленной в Рязани горит один из цехов комбайнового завода. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 30 июля в 10:08. К месту возгорание выехало пять пожарных автомобилей, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

skeeze Пожар

Очевидцы в социальных сетях пишут, что на территорию завода помимо пожарных проехали несколько машин скорой помощи, реанимация и даже вылетел вертолёт.

«Что-то взрывается», — цитирует очевидца рязанский портал YA62.ru.

Рязанский комбайновый завод основан в 1905 году, он производит сельскохозяйственную технику. Кроме того, на заводе предоставляют для аренды различные помещения и цеха.