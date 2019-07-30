Москва, 30 июля, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Российские власти с помощью статистических уловок пытаются сделать вид, будто реализованная ими модель капитализма успешно борется с бедностью, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 30 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что, по данным Росстата, доходами ниже установленного в России прожиточного минимума в I квартале 2019 года располагали 20,9 млн человек.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

«Дело тут не в номинальном количестве нищих, которых Росстат определяет весьма специфическим образом, — сказал Комолов. — На мой взгляд, те, кого он записывает в категорию малоимущих, всё равно относятся к людям с очень низкими доходами и мало чем отличаются от тех групп, которые получают доходы ниже прожиточного минимума. Это связано с тем, что потребительская корзина в РФ является скудной и искусственно заниженной для потребностей человека XXI века. Это делается именно для того, чтобы искусственно занизить количество бедных людей и показать, что российский капитализм успешно борется с бедностью. Поэтому я бы не ориентировался на эту цифру как на какое-то строго статистическое значение».

Комолов подчеркнул, что важно не номинальное количество людей, получающих доход меньше 10 тысяч рублей, а другого рода проблемы — доступность таких социальных благ, как образование, здравоохранение и прочее.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, доходами ниже установленного в России прожиточного минимума в I квартале 2019 года располагали 14,3% населения страны. Отмечается, что при расчёте применялась установленная приказом Минтруда величина прожиточного минимума на I квартал 2019 года — 10 753 рублей, а также уточнённая в марте методология оценки доходов населения.