Екатеринбург, 30 июля, 2019, 10:50 — ИА Регнум. В столице Среднего Урала поздравили екатеринбурженку, случайно оказавшуюся миллиардным пассажиром метро. Удача выпала 30-летней Диане Мустакимовой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Миллиардный пассажир в метро Екатеринбурга

Девушка работает специалистом по кадрам в городской Детской школе искусств №5. Остаться неузнанной у миллардного пассажира не удалось: прямо с эскалатора её «приняли» глава Екатеринбурга Александр Высокинский и руководитель Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди.

Счастливице вручили цветы, фиксирующий исторический факт сертификат, книгу об истории города, а также специальную версию электронного проездного «Е-карты» — на 100 бесплатных поездок в метро до конца 2019 года. Не обошлось и без торта в виде вагона метро.

Одного из городских чиновников снарядили для того, чтобы помочь Диане довезти все подарки до нужной станции метро.

Напомним, в Екатеринбурге давно ждут строительства второй ветки метро, на проектирование которой в 2019 году выделено 250 млн рублей. Третья, «диагональная» линия пока находится в планах горадминистрации.