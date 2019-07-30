Красноярск, 30 июля, 2019, 10:34 — ИА Регнум. В Красноярском крае спасатели усилили группировку сил в связи с лесными пожарами, сообщили 30 июля в пресс-службе МЧС России.

skeeze Огонь в лесу

По данным ведомства, для оказания помощи в защите населённых пунктов от пожаров в Красноярский край выдвинулись спасатели из Хакасии и Кемеровской области. Также в регион были дополнительно направлены 15 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 30 июля, в Красноярском крае зарегистрировано 97 лесных пожаров на общей площади порядка 1 003 200 га. В тушении задействованы около 600 человек, более 20 единиц техники.

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