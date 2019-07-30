Симферополь, 30 июля, 2019, 10:02 — ИА Регнум. В 2019 году в медучреждения Крыма с жалобами на клещей обратилось меньше пациентов, чем в прошлом году. Об этом ИА REGNUM 30 июля сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севвастополю.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«По состоянию на 25 июля зафиксировано на 67 случаев ниже уровня прошлого года и не превышает среднемноголетние показатели. Большая часть населения пострадала от клещей при посещении горнолесной и предгорной зоны, парков и скверов на всех территориях административных образований Крыма», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Клещей, снятых с людей, могут исследовать в лаборатории Симферополя на ул. Набережная, 67 и в Феодосии на ул. Чкалова, 62.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, в июле в Крыму зафиксировано 26 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и два «привозных» случая вирусного энцефалита.