Барнаул, 30 июля, 2019, 09:59 — ИА Регнум. В центре Барнаула (Алтайский край) на заборе около строящегося краевого художественного музея на площади Октября появилось отчаянное послание, связанное с горящими сибирскими лесами.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

«Тушите лес! Пожар съест все! А дым — задушит!» — приводит послание неизвестных барнаульцев «Алтапресс».

Очевидно, что речь идёт о горящих сибирских лесах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, тяжёлая ситуация с лесными пожарами складывается на сегодняшний день в двух сибирских регионах — Красноярском крае и Иркутской области. По данным Авиалесоохраны, общая площадь красноярских и иркутских пожаров по состоянию на 30 июля составляет порядка 1,7 млн га.

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О задымлении от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области в июле сообщали другие регионы Сибири и даже Урала. Дым от сибирских пожаров дошёл и до Казахстана.

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В том числе от задымления страдал Алтайский край. По сообщениям местных массмедиа, смог в Барнауле уже развеялся.