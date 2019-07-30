Москва, 30 июля, 2019, 09:54 — ИА Регнум. В ближайшие дни российский рубль может ускорить свое падение, при этом в силу сложившейся ситуации с выплатой и конвертацией дивидендов по акциям российских компаний, обозначить более точный момент этого движения, скорее всего, не получится, заявил корреспонденту главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Конечно, можно попытаться опереться на внешний новостной фон, и тогда наиболее вероятным временем ослабления российской валюты станет среда или четверг, 31 июля — 1 августа, потому что именно здесь Федеральная резервная система примет решения по процентной ставке, а между США и Китаем пройдет двенадцатый раунд переговоров, посвященных «торговой войне».

«Но, зная об умении рубля игнорировать внешние события и двигаться, руководствуясь исключительно внутренними историями, можно предположить, что уже сегодня, 30 июля, российская валюта под влиянием возросшего объема конверсионных операций по дивидендам, продолжит падение к доллару США к 63,70−64,10 и к евро к 70,90−71,30», — считает эксперт.

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