Симферополь, 30 июля, 2019, 09:49 — ИА Регнум. 26 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и два случая заболевания вирусным энцефалитом зафиксировали в Крыму в июле. Об этом 30 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

Аполлинарий Васнецов. Крым. 1890

«Случаи заболевания вирусным клещевым энцефалитом завозные, зарегистрированы у двух приезжих граждан. Результаты исследования клещей, снятых с людей, на вирусоформность свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза в 14% случаев», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года несколько воспитанников севастопольского детсада заболели вирусным менингитом № 90. По предположению родителей, вероятным переносчиком болезни могли стать клещи, поскольку в саду долгое время не было скамеек, и дети игрались буквально на земле. Однако местные чиновники долгое время отказывались признавать наличие проблемы.

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