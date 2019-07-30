Москва, 30 июля, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий отсрочку вступления в силу норм о передаче бесхозных животных в приюты, внесло в Госдуму заксобрание Ленинградской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Согласно действующим положениям, нормы о передаче животных без владельцев в приюты для животных и их последующего содержания в приютах для животных должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Авторы настаивают на отсрочке до 1 января 2022 года.

Парламентарии винят правительство, которое до сих пор не приняло постановлений и методических указаний по обращению с животными без владельцев и по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них.

Ранее Госдума приняла закон, запрещающий усыпление животных, включая кошек и собак, исключение сделано только для больных животных при наличии медицинских показаний. Прописано требование об обязательной передаче бездомных животных в приюты.

В то же время комитет Госдумы по экологии и Центробанк намерены разработать поправки, запрещающие коллекторам изымать у должников домашних животных и рыбок.