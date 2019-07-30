Санкт-Петербург, 30 июля, 2019, 09:35 — ИА Регнум. На строительной площадке в Калининском районе Санкт-Петербурга при проведении земляных работ были обнаружены 22 артиллерийских снаряда различного калибра, со взрывателями и разрывным зарядом в корпусе. Опасные «сюрпризы» из прошлого уничтожены.

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти Снаряды на стройплощадке в Петербурге

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, снаряды были обнаружены 29 июля на одной из стройплощадок в районе железнодорожной станции Кушелевка.

Отметим, что ранее вблизи этой станции находились артиллерийский завод и воинская часть, после их ухода район активно застраивается жилыми домами.

Прибывшие по тревоге на место находки взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали боеприпасы, находившиеся в состоянии сильной коррозии и представлявшие большую опасность.

«Сотрудники ОМОНа с соблюдением необходимых мер безопасности вывезли их для уничтожения на специализированном полигоне в Ленинградской области», — отметили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 28 июля в Московском районе Санкт-Петербурга обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны. Мина находилась рядом с автозаправочной станцией и представляла угрозу взрыва. Сотрудники Росгвардии вывезли мину на специализированный полигон и там уничтожили.

18 июля в Санкт-Петербурге возле здания гостиницы Park Inn в Московском районе на улице Галстяна была найдена артиллерийская мина времен Великой Отечественной войны. Ее передали для уничтожения военным сапёрам.

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