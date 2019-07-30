Москва, 30 июля, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Созданием русскоязычного канала на Украине Киев пытается «убедить отстаивающих право говорить по-русски на Украине в том, что они неправы». Такое мнение на странице в Facebook высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя намерение команды президента Украины Владимира Зеленского создать канал для «борьбы за умы» русскоязычных граждан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов!» — недоумевает Захарова.

Дипломат отметила, что происходящее на Украине «безумие» больше схоже с историей «какой-нибудь библейской притчи», чем напоминает «ситуацию из наших дней».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о намерениях властей страны создать «всемирный русскоязычный канал». Тимошенко пояснил, канал необходим для того, чтобы Украина могла «бороться за умы украинцев» в Донбассе и Крыму, а также за «умы россиян на территории России».

Он добавил, что в команде главы государства Владимира Зеленского хотят, чтобы это был государственный канал.