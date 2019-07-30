Оренбург, 30 июля, 2019, 09:32 — ИА Регнум. В ленинском районе Оренбурга приостановлена деятельность двух кафе. Причиной стали претензии контрольно-надзорных органов к антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ленинского района города.

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По данным ведомства, руководство обоих заведений заключило договор об аренде. Однако ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности находится в компетенции арендодателя.

Кафе находятся в цокольном и подвальном этажах многоквартирных домов. Претензии проверяющих касались, в частности, состояния эвакуационных выходов (в отдельных случаях они отсутствовали), отсутствия противопожарных перегородок и пожарных изещателей, использования горючих отделочных материалов.

Как подчеркнули в прокуратуре, несоблюдение требований противопожарной безопасности влечет существенное снижение уровня антитеррористической защищенности эксплуатируемых помещений кафе. В связи с тем, что создана угроза причинения вреда жизни, здоровью людей и имуществу, прокурор подал иски в суд, требуя запретить работу кафе до устранения нарушений. Суд вынес решение о добровольном исполнении исковых требований. Решения суда в законную силу не вступили.