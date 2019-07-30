Элиста, 30 июля, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Восемь судей и 23 гражданских государственных служащих попали под сокращение в Верховном суде Республики Калмыкия. Об этом журналистам 29 июля рассказал председатель ВС Калмыкии Валерий Петренко. К сокращениям пришлось прибегнуть в связи с созданием апелляционных и кассационных судов. При этом районных и городского суда сокращения не коснулись, добавил председатель ВС РК.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

«Мы готовы к работе в новом формате. Понятно, что некоторое волнение присутствует, но реформирование судебной системы длится не один год, и в целом я уверен в нашем кадровом составе и квалификации судей», — цитирует Петренко пресс-служба ВС Калмыкии.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, реформирующий систему судопроизводства РФ, был принят в июле 2018 года. Законом создаются обособленные надрегиональные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции.