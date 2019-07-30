Москва, 30 июля, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Котировки нефти 29 июля укрепились, отметив дневные максимумы в районе $63,80 и продолжают умеренный рост на сегодняшних утренних торгах, тестируя отметку $64 за баррель, которая в последнее время препятствует развитию восходящего импульса на рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

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«Покупателями движут надежды на прогресс в предстоящих торговых переговорах между США и Китаем. Участники рынка не ожидают значимых прорывов в сложных отношениях двух стран, но уповают как минимум на дружелюбную риторику, которая позволит сторонам вернуться к полноценному диалогу после перерыва. Любые подвижки в этом направлении автоматически воспринимаются инвесторами как фактор в пользу мировой экономики и, соответственно, глобального спроса на черное золото», — пояснил эксперт .

Также осторожный оптимизм трейдеров обусловлен вчерашним твитом Трампа, в котором американский лидер заявил, что символического смягчения политики ФРС будет недостаточно. В преддверии стартующего сегодня заседания Центробанка этот комментарий несколько укрепил игроков во мнении, что регулятор проявит более голубиную риторику под давлением президента, а такой сценарий благоприятен для рисковых активов, включая нефть.

«Впрочем, этого недостаточно, чтобы запустить устойчивый рост котировок Brent на данном этапе, когда рынки проявляют осмотрительность в свете событийных рисков. Таким образом, в ближайшей перспективе фьючерсы, скорее всего, продолжат осциллировать вокруг отметки $64, причем понижательные риски сохраняются, поскольку рынок остается чувствительным к негативным факторам», — считает Николаев.

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