Вашингтон, 30 июля, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Нельзя позволять противникам Дональда Трампа использовать связанный с «русским делом» кризис в собственных интересах, считает лидер республиканцев в американском Сенате Митч Макконнелл. Об этом он заявил на своей странице в твиттере 30 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Борьба

Путина (президент РФ Владимир Путин) за него». Митч Макконнелл «Современный маккартизм — это яд для американской демократии. Стыдно полагать, что политические разногласия делают противоположную сторону непатриотичной. Люди, которые продвигают такую бессмысленную клевету, делают дестабилизирующую работу(президент РФ Владимир Путин) за него».

Политик также ссылается на свой сайт, где находится его заявление, которое начинается с утверждения «И снова Путин и русские стремятся спровоцировать страх и раскол в нашей стране, подорвать веру в наши институты, усилить наши политические разногласия, пока мы не разорвем себя на части». Макконелл предостерегает от «слепого проглатывания этой наживки».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы разведкомитета Палаты представителей США Адама Шиффа, при Трампе «есть реальная угроза», что принятие кандидатом в президенты зарубежной помощи в своей избирательной кампании станет нормой. «Мы не можем контролировать действия русских, но мы можем решить, что делать нам. Мы можем — и должны — решить, что многовековой эксперимент, который мы называем Америкой, стоит беречь», — настаивает Шифф.