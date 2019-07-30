Москва, 30 июля, 2019, 09:24 — ИА Регнум. В России с 31 июля вступают в силу изменения в закон о государственной регистрации недвижимости, сделки с недвижимостью в долевой собственности не нужно будет удостоверять у нотариуса, отмечает Федеральная кадастровая палата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

До вступления в силу нового закона, сделки подлежат нотариальному удостоверению, если правами на объект недвижимости обладают сразу несколько человек.

Теперь же договор купли-продажи, а также дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в письменной форме в случае, если он подписан всеми долевыми собственниками недвижимости.

Отмечается, что нововведение позволит снизить финансовую нагрузку на граждан и сделает процесс оборота недвижимости, находящейся в общей долевой собственности, более простым и доступным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий возможность взять отсрочку по платежам по кредиту на квартиру. Вместе с тем закон не распространяется на оформивших ипотеку на покупку жилья дороже 15 млн рублей, то есть «элитного» жилья.

Закон устанавливает, что такие каникулы можно оформить один раз сроком на полгода. В течение этого времени гражданин может либо снизить размер платежей, либо не платить их вовсе. При этом условия кредита останутся прежними.

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