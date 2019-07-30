Воронеж, 30 июля, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Конгрессно-выставочный центр планируется построить в Воронеже, Торгово-промышленная палата РФ готова оказать содействие в подготовке проекта и его реализации. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось 29 июля на встрече губернатора Воронежской области с директором департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергеем Селивановым.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Встреча губернатора Воронежской области с директором департамента ТПП РФ Сергеем Селивановым

Сергей Селиванов, в частности, рассказал, что существуют методические рекомендации по строительству региональных конгрессно-выставочных центров, разработанные совместно с «Экспоцентром», отметив при этом необходимость индивидуального подхода в каждом случае и проведения анализа потребностей региона.

«Мы, конечно, примем полное участие в этом. И на данном этапе мы готовы войти в состав той рабочей группы, которая, надеемся, будет сформирована. И в дальнейшем будем участвовать уже непосредственно в наполнении, в привлечении проектов федерального масштаба», — сказал Сергей Селиванов.

Как отмечалось на встрече, новый объект должен быть удобно расположен, занимать площадь не менее 3,7 га и быть многофункциональным — рассчитанным на проведение не только деловых мероприятий, но культурных, спортивных, часть помещений может быть отдана под торговлю.

Глава региона дал поручение приступить к формированию соответствующей рабочей группы для подготовки техзадания, а после этого и концепции проекта.