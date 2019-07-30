Москва, 30 июля, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении списка потенциально опасных пород собак. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Alexis Собака

Согласно данным постановления, к потенциально опасным породам собак, в которых генетически заложены качества агрессии и силы, вошли 12 пород и их метисы.

Перечень составили: амбульдог, американский бандог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ или гибрид волка, гуль донг, кбаш, питбульмастиф, северокавказская собака.

Документ был составлен с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций.

Напомним, 1 января 2020 года в России в силу вступает п. 6 ст. 13 федерального закона, который предусматривает запрет на выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула. Исключения составляют территории, которые огорожены и принадлежат частному владельцу, а на входе на эту территорию есть предупреждающая надпись.

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