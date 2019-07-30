Москва, 30 июля, 2019, 08:29 — ИА Регнум. В Москве 1 августа состоится выставка, посвященная 250-летию со дня появления первых российских бумажных денег, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На выставке представят 30 фотографий купюр из собрания музея Банка России, способы изготовления денег, а также современные банкноты.

Выставка бумажных денег пройдет с 1 по 30 августа на улице Арбат. Вход бесплатный.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ ранее заявил, что в РФ стоит оптимизировать использование металлических денег и обменивать их на бумажные.

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