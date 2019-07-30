Вашингтон, 30 июля, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Соединённые Штаты должны «немедленно» ввести новый пакет санкций против России в связи с отравлением в британском Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля с дочерью Юлией. С таким призывом к президенту США Дональду Трампу обратились представители Конгресса США Элиот Энгел и Майкл Маккол.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

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Второй пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей передан Трампу

В письме, опубликованном на сайте комитета по иностранным делам Конгресса США, законодатели выразили обеспокоенность бездействием Вашингтона в отношении Москвы и подчеркнули, что «санкции являются юридически необходимым и критическим шагом для привлечения России к ответственности». Конгрессмены напомнили, что с момента принятия первого пакета санкций прошёл почти год.

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«Недопустима ситуация, когда администрация не способна отреагировать на беззастенчивую агрессию со стороны России. Необходимо, чтобы Конгресс принял меры по исправлению ситуации», — говорится в письме, направленном президенту США.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник ГРУ, шпионивший в пользу Лондона, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта 2018 года. Великобритания сразу же обвинила Россию в причастности к инциденту. Такую же позицию, с подачи Лондона, заняли и США. Несмотря на отсутствие до сих пор каких-либо представленных доказательств в пользу обвинений со стороны Соединённого Королевства, в отношении Москвы были введены санкции. Первый пакет ограничительных мер по делу Скрипалей США ввели в августе 2018 года. Эти санкции предусматривают запрет на продажу России вооружений и оборонной продукции, а также запрет на предоставление кредитов со стороны госструктур Соединённых Штатов.

Ожидалось, что второй пакет санкций будет введён в ноябре 2018 года и будет включать в себя финансовые санкции, запрет на военную продукцию и финансовую помощь. Однако соответствующий законопроект был передан госдепом США главе Белого дома Дональду Трампу только в мае 2019 года.