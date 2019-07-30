Ульяновск, 30 июля, 2019, 08:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области направлено в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 37-летнего мужчины, которого обвиняют в совершении двойного убийства. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Tangs-hk.com Фемида

Убийство было совершено в ночь с 11 на 12 января 2019 года в посёлке Мулловка, куда обвиняемый пришёл в гости к 33-летнему знакомому со своим другом. Во время застолья произошёл конфликт между гостями и хозяевами дома. Следствие полагает, что в результате злоумышленник зарезал спящую в соседней комнате 73-летнюю женщину, а затем — 33-летнего знакомого. От полученных ран хозяева скончались.

В ходе разбирательств было установлено, что обвиняемый в 2000 году был судим за убийство, а в 2016 году — за причинение тяжкого вреда здоровью знакомому.

Уголовное дело в отношении собутыльника обвиняемого, которому следствие инкриминирует поджог дома, выделено в отдельное производство и также направлено в суд.