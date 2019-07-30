Киев, 30 июля, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Москва более подходит под определение «европейская столица», чем Киев, об этом заявил украинский политолог Андрей Ермолоев в эфире телеканала «Наш"‎.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

По его словам, он долгое время не ездил в Москву по «внутренним соображениям», однако, посетив столицу России, он испытал стыд, поскольку «имперская столица» более «чистая, приятная и ухоженная», чем Киев.

Он отметил, что Москва — «чистейший мегаполис с приятной атмосферой», тогда как Киев — «грязный город, с плохой логистикой, с совершенно неприемлемыми архитектурными решениями"‎.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно Pollution Index 2018 Mid-Year, Киев занял десятое место в рейтинге наиболее загрязнённых городов Европы. В список из 76 самых грязных городов вошли также Львов и Харьков — 30-е и 31-е место соответственно.

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