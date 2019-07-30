Оренбург, 30 июля, 2019, 07:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области по итогам первого полугодия 2019 года объём льготных кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства составил 1,968 млрд рублей. Средства выделяются в рамках 81 заключенного договора по специальной программе Минэкономразвития, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Обновленная программа Министерства экономического развития РФ, которая направлена на финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства по льготной ставке, действует с конца 2018 года. Ставка по кредитам, направленных на развитие малого и среднего бизнеса составляет не более 8,5% годовых.

На территории области в 2018 году числилось около 67 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе около 21 тысячи малых предприятий; около 200 средних предприятий; 45,5 тысяч индивидуальных предпринимателей.