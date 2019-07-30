Оренбург, 30 июля, 2019, 07:29 — ИА Регнум. Авиакомпания «Оренбуржье» осуществляет распродажу воздушного парка. Это связано с текущим финансовым состоянием организации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

(сс) gustavmelin0 Самолет

Из-за регулярного роста стоимости аэропортового и наземного обслуживания, авиационного топлива, а также из-за отсутствия индексации размеров субсидий возникла необходимость сокращения маршрутной сети авиакомпании и оптимизации парка воздушных судов. В продажу пойдут те самолеты, которые не задействованы в производственной программе.

Напомним, ранее информресурсы сообщали о том, что АК «Оренбуржье» прекращает продажу билетов с 1 сентября 2019 года и распродает свой парк.

По официальным данным, сейчас компания работает в штатном режиме. Письмо Росавиации о запрете продажи билетов отменено. АК «Оренбуржье» готовится к процедуре подтверждения соответствия требованиям федеральных авиационных правил. Ведется работа по снижению долговой нагрузки.