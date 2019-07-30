Москва, 30 июля, 2019, 07:10 — ИА Регнум. По итогам дня 29 июля баррель Brent подорожал на 0,84%, до $63,83. Нефтяные котировки подросли на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, а также ожиданий новых переговоров между США и Китаем в Шанхае, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Инвесторы не рассчитывают, что на этих переговорах будет подписано соглашение. Президент Трамп тоже думает, что Китай, возможно, не захочет подписывать торговое соглашение до выборов в США в 2020 году.

Сегодня, 30 июля, баррель нефти Brent подорожал на 0,27%, до $64. Условия для продолжения роста неплохие. Сдерживающим фактором для нефтяного рынка остается заседание ФРС США (30−31 июля).

По мнению большинства инвесторов и экономистов, по итогам заседания 31 июля американский ЦБ снизит ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) до 2−2,25%.

Снижение заложено в цены, поэтому трейдеры ждут пресс-конференции главы ФРС Дж. Пауэлла, чтобы понять будущую монетарную политику на вторую половину года.

Если в СМИ не появятся негативные заголовки для нефти до вечера, то можно ожидать восстановления цен до $65,70. Рост выше на сегодня не рассматривается.

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