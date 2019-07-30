Париж, 30 июля, 2019, 06:55 — ИА Регнум. Нападающему ПСЖ и сборной Бразилии Неймару не предъявят обвинение в изнасиловании. Об этом сообщает UOL Esporte.

Андрей Пронин ИА REGNUM Неймар

По информации издания, полиция в ходе расследования не нашла доказательств совершения преступления Неймаром. При этом была обнаружена масса противоречий в показаниях модели, которая обвинила его в изнасиловании.

Таким образом, Неймар не предстанет перед судом, с него сняты все подозрения.

Напомним, бразильская модель Нажила Триндади обвинила Неймара в изнасиловании. По её словам, преступление произошло 15 мая в одном из парижских отелей. Неймар все обвинения отрицал и назвал ситуацию шантажом с целью вымогательства денег.