Курган, 30 июля, 2019, 07:36 — ИА Регнум. Курганская сельскохозяйственная академия получила финансовую помощь от Минсельхоза в размере 219 млн рублей. Средства предназначены для погашения кредиторской задолженности по судебным актам и исполнительным документам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте АПК по Курганской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним, тяжелое финансовое положение академии складывалось из-за накопления кредиторской задолженности, начиная с 2009 года. С каждым годом проблема усугублялась, и к апрелю 2019 года Курганская сельхозакадемия находилась в предбанкротном состоянии.

Сложное финансовое положение вуза обсуждалось на встрече врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. Было принято решение о федеральной финансовой помощи на основании плана антикризисных мероприятий, направленных на исправление финансовой ситуации в курганском профильном вузе.