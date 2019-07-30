Пестречинский район, Татарстан, 30 июля, 2019, 05:48 — ИА Регнум. В Татарии на продажу выставлено пять крупных земельных массивов сельскохозяйственного назначения, которые были изъяты в принудительном порядке у правообладателя. По решению министерства земельных и имущественных отношений республики ГБУ «Республиканская имущественная казна» 15 августа 2019 года попытается продать наделы с публичных торгов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Торги

Все участки имеют площадь около 50 тыс. кв. м каждый и расположены в Кряш-Сердинском сельском поселении Пестречинского района, а также предназначены для сельскохозяйственного производства. Продажа в форме публичного предложения организована «на основании решения Пестречинского районного суда Республики Татарстан от 20.11.2014 года» и распоряжения министерства от 2 июля 2019 года.

Организатор аукциона напомнил, что участником не может быть собственник участка, у которого он изъят, а также член его семьи. Правообладатель всех участков — Николай Сидуков.

Первый лот общей площадью 50 041 кв. м планируется реализовать со стартовой ценой 128 104 рубля, а четыре оставшихся — площадью 50 тыс. кв. м по цене 128 тыс. рублей за каждый.

Напомним, в конце июля 2019 года во время внеплановой проверки земель сельскохозяйственного назначения в границах Большеходяшевского сельского поселения Зеленодольского района сотрудники управления Россельхознадзора по РТ выявили ещё одного нарушителя. Участок площадью 61,4 тыс. кв. м оказался не только не вовлечён в оборот, но и зарос сорняками. Правообладателя в итоге оштрафовали на 10 тыс. рублей. Дальнейшим шагом может стать вопрос изъятия.