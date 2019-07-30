Казань, 30 июля, 2019, 05:24 — ИА Регнум. Многочисленные нарушения образовательного законодательства, связанного с приёмом детей в первые и 10-е классы, а также в детсады, выявила прокуратура Татарии. По результатам проверок в 14 городах региона было внесено 34 представления в адрес директоров школ, детсадов и глав образовательных ведомств в муниципалитетах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустой класс

За январь-июнь 2019 года прокурорами выявлено 32 нарушения законодательства об образовании. В результате в адрес ответственных лиц было внесено 34 представления, а также опротестовано 49 незаконных локальных актов.

«В ходе проверок в ряде образовательных учреждений республики выявлены нарушения прав детей, поступающих в 1-й и 10-й классы», — уточняется в сообщении надзорной инстанции.

К примеру, в гимназии №7 Казани в первые классы были зачислены 98 детей, которые не проживают на закреплённой территории, хотя для них приём начинается с 1 июля и только на свободные места. Схожие нарушения обнаружены и в школе № 174 столицы региона.

А в лицее №35, несмотря на то, что 9-е классы закончило 126 учеников четырёх классов, было решено создать всего два 10-х класса, в которе смогли попасть лишь 56 человек, а 25 желающим «было отказано в приёме по причине отсутствия свободных мест и неудовлетворительного прохождения индивидуального отбора в профильные классы». Подобная картина наблюдалась и в гимназии №19. Более того, прокурор выяснил, что решение о профильных 10-х классах принималось без учёта мнения родителей. После вмешательства прокурора, в первом учебном заведении был создан ещё один 10-й класс, а в гимназии уплотнили имеющийся, чтобы вместить всех желающих.

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Напомним, проблема с приёмом детей в 10-е классы существует в республике уже несколько лет. Разными способами администрации школ отсеивают девятиклассников с низким баллом. Родители массово жалуются на несправедливость, а минобрнауки РТ уже не первый год ограничивается методическими рекомендациями директорам школ и напоминанием об административной ответственности. Проблему это не решает и ежегодно в преддверии выпускных экзаменов родители готовятся к борьбе за права своих детей, которые хотят продолжить обучение в 10-м классе той же школы.

Данная проблема вызывает живой отклик у жителей республики:

«Нужны чёткие и понятные правила приёма в 10-е классы», «В каждой школе 10-х классов должно быть столько же, сколько и 9-х, чтобы все желающие дети могли продолжать учиться в школе», «Директора всего лишь исполнители. Система в целом изуверская».