Челябинск, 30 июля, 2019, 05:17 — ИА Регнум. В Челябинской области больше не будут оптимизировать медицину. Об этом работникам меткомбината 29 июля заявил врио губернатора Алексей Текслер.

В больнице

Этот вопрос волнует многих жителей не только Челябинской области. По некоторым оценкам, за последние годы местами медицину выоптимизировали настолько, что местные жители стали испытывать серьёзные проблемы с попаданием к врачам и получением квалифицированной помощи.

Текслер признал, что приоритет был отдан базовым больницам. При этом поликлиники и вообще районные учреждения здравоохранения закрывались.

«Любые разговоры про оптимизацию медицины мы закрываем, никакой оптимизации больше не будет», — пообещал челябинский врио.