Киев, 30 июля, 2019, 05:12 — ИА Регнум. Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.

Память

Уточняется, что Баронин умер 29 июля.

Напомним, Баронин знаменит тем, что именно он в 1970-х гг. получил доступ к информации о лихорадке Эбола, о которой в те времена в СССР ещё не знали. Полученные во время работы в Нигерии образцы Баронин переправил в Москву.

Баронин работал в Первом управлении органов госбезопасности УССР и подготовке молодых украинских разведчиков, в постсоветское время жил на Украине.