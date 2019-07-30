Челябинск, 30 июля, 2019, 05:04 — ИА Регнум. Предприятия компании «Мечел» в Челябинске резко снизят выбросы вредных веществ. Об этом заявил врио губернатора Алексей Текслер на встрече с работниками меткомбината.

Alfred T. Palmer Выбросы в атмосферу

По его словам, «Мечел-Кокс» уменьшит выбросы на 22,5%, а ЧМК — на 16%. Это прописано в соответствующем соглашении с компанией, подписанном в середине июля.

Кроме того, комбинат взял обязательство соблюдать нынешнее законодательство, касающееся квотирования выбросов.