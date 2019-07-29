Ереван, 30 июля, 2019, 00:49 — ИА Регнум. «Спустя год мы продолжаем настаивать на том, что уголовное дело в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна ничто иное, как вендетта». Об этом 29 июля на пресс-конференции в Ереване заявил руководитель офиса экс-президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян. Кочарян находится под арестом, он обвиняется в узурпации власти группой лиц по предварительному сговору.

Photolure Роберт Кочарян

Виктор Согомонян «Уже год, как в отношении Кочаряна осуществляется политическое преследование со стороны действующих властей и лично Никола Пашиняна. Но однозначно одно, это дело потихонечку разваливается, что было очевидно изначально. Так, как вендетта не укладывается в рамки правового поля, а все происходящее сегодня незаконно и не имеет ничего общего с делом о 1 марте 2008 года», — подчеркнул Согомонян.

По его утверждению, это дело политизировано и направляется властями, о чем свидетельствовали и известная запись прослушки глав ССС и СНБ, и серьезное давление на судей, которые освобождали Кочарян из-под ареста, вплоть до их уголовного преследования. При этом, по словам Согомоняна, нынешние власти Армении не ограничиваются давлениями на армянских судей, они уже думают над тем, как оказать влияние на ЕСПЧ.

Дело Кочаряна продлится столько, сколько будет у руля нынешняя власть.

«Система правосудия просто прогибается под давлением этого заказа. Время покажет сколько копеек стоило это дело, основанное на лжи», — отметил Согомонян.

Он также указал на пагубное воздействие этого дела на репутацию Армении в целом. По его словам, не может бесследно пройти незаконное преследование в отношении президента страны, который возглавлял Нагорный Карабах во время войны и победил ее, который руководил Арменией, зафиксировав экономический скачек. Об этом свидетельствуют и формулировки Венецианской комиссии, и заявление МИД России, это будет также отражено в вердикте ЕСПЧ по делу 1 марта 2008 года.