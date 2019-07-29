В 300 км от Токио произошло землетрясение
Токио, 30 июля, 2019, 00:39 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Японии, сообщили 30 июля в японском национальном метеорологическом управлении.
Morio
Землетрясение в Японии
Уточняется, что землетрясение произошло в 300 км от Токио. Эпицентр подземных толчков находился к востоку от острова Хатидзё на глубине 60 км под океаном.
По предварительным данным, пострадавших в результате землетрясения нет. Угрозы цунами нет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля землетрясение магнитудой 4,9 произошло в провинции Бантен (Индонезия).