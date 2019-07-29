Иерусалим, 30 июля, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху работает над вопросом визита президента России Владимира Путина в Иерусалим в сентябре текущего года, сообщил Интерфакс-АВН со ссылкой на израильский 12-й телеканал.

Kremlin.ru Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

По утверждению агентства, муниципалитет Иерусалима одобрил установку нового мемориала, посвященного жертвам блокады Ленинграда в 1941—1944 годах. Предполагается, что на открытие этого памятника будет приглашён глава российского государства.

Телеканал сообщает, что мероприятие запланировано провести в канун выборов 17 сентября, что даст возможность Нетаньяху укрепить свои позиции среди избирателей — выходцев из республик СССР.