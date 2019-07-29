Вашингтон, 30 июля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Американский астронавт Ник Хейг, который находится на борту Международной космической станции, смог заснять процесс штатного сведения с орбиты российского грузового корабля «Прогресс МС-11», который покинул станцию сегодня, 29 июля, и был штатно сожжен в плотных слоях атмосферы вместе с мусором.

NASA Космический корабль «Прогресс»

«Прогресс» отчалил от МКС в 13:44 мск. С орбиты он был сведен в 16:50 мск. Корабль вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. небольшие несгоревшие элементы его конструкции упали в южной части Тихого океана.

«Я поймал этот вид во время входа корабля в атмосферу. Это было похоже на большой фейерверк, который длился несколько минут — мерцал, искрился и ярко пульсировал, прежде чем исчез в темноте», — написал Хейг под своим видео, сделанным с борта МКС.

https://twitter.com/AstroHague/status/1155898403219484672