Токио, 29 июля, 2019, 23:52 — ИА Регнум. В Японии завершился ежегодный фестиваль фейрверков. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает News On Japan.

Фейерверк

В прошедшие выходные дни, 27 и 28 июля, в Токио вдоль реки Сумида было запущено около 20 тысяч фейерверков в честь ежегодного фестиваля.

Стоит отметить, что фестиваль фейерверков на реке Сумида проводится в последнюю субботу июля и собирает порядка миллиона зрителей.

На этот раз фейерверки формировали образы в небе, связанные с Олимпийскими и Параолимпийскими играми в Токио, которые должны пройти в 2020 году, а также новой эрой «Рэйва», начавшейся 1 мая с восшествием на престол нового императора Нарухито.

Тысячи японцев в традиционных кимоно «юката» наблюдали за фейерверками и фотографировали их.