Вашингтон, 29 июля, 2019, 23:48 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео объявил, что американский военный контингент в Афганистане будет сокращен к середине 2020 года, 29 июля передаёт агентство Reuters.

U.S. Department of Defense Американский солдат в Афганистане

Согласно заявлению Помпео, в соответствии «директиве» президента США Дональда Трампа число американских военных в Афганистане будет сокращено до выборов в ноябре 2020 года.

В настоящий момент число военнослужащих США в Афганистане составляет около 14 тыс. человек.

Читайте также: Трамп хочет прекратить «бесконечную войну» в Афганистане — Помпео