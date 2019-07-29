Вашингтон, 29 июля, 2019, 23:43 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео «оптимистично» расценивает возможность соглашения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительством Афганистана, 29 июля передаёт агентство Reuters.

U.S. Air Force Американские солдаты в Афганистане

«Мы хотим, чтобы они вернули свою страну себе. И мы хотим сократить расходы, которые для нас составляют десятки миллиардов долларов в год» , — заявил Помпео в ходе выступления в Вашингтоне.

Ранее Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп требует «прекратить бесконечную войну» в Афганистане.

Читайте также: Трамп хочет прекратить «бесконечную войну» в Афганистане — Помпео