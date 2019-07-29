Вашингтон, 29 июля, 2019, 23:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп хочет прекратить «бесконечную войну» в Афганистане, 29 июля передаёт агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В Афганистане

«Это директива президента Соединенных Штатов. Он сказал однозначно: прекратить бесконечные войны» , — заявил Помпео на мероприятии в Вашингтоне.

По словам Помпео, правительство США «надеется», что в ближайшие годы «потребность в вооруженных силах в регионе уменьшится».

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