Трамп хочет прекратить «бесконечную войну» в Афганистане — Помпео
Вашингтон, 29 июля, 2019, 23:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп хочет прекратить «бесконечную войну» в Афганистане, 29 июля передаёт агентство Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
В Афганистане
«Это директива президента Соединенных Штатов. Он сказал однозначно: прекратить бесконечные войны», — заявил Помпео на мероприятии в Вашингтоне.
По словам Помпео, правительство США «надеется», что в ближайшие годы «потребность в вооруженных силах в регионе уменьшится».
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