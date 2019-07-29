Вашингтон, 29 июля, 2019, 23:31 — ИА Регнум. Члены комитета по иностранным делам Палаты представителей США обратились к президенту Дональду Трампу с призывом ввести новые санкции против России в связи с инцидентом в британском Солсбери, передаёт 29 июля The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза

В письме к главе Белого дома демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол выражают «глубокую обеспокоенность» тем, что с момента предполагаемого отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери прошло уже более года, а Вашингтон до сих пор не ввёл второго пакета санкций против России в связи с данным делом.

Напомним, США в августе 2018 года ввели односторонние санкции в отношении России в связи с «делом Скрипалей», которые предусматривали ограничения на продажу российской стороне продукции двойного назначения.

Этим законом также предусматривалось последующее введение второго пакета санкций, включающего возможность запрета на любые поставки в Россию американских товаров за исключением продовольственных, блокирования международных кредитов и понижения уровня дипломатических отношений с Россией.

Помимо этого, в декабре 2018 года министерство финансов Соединённых Штатов внесло в чёрный список Александра Мишкина и Анатолия Чепигу — по утверждениям группы Bellingcat и портала The Insider, это настоящие фамилии Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых Западом в предполагаемом отравлении Сергея Скрипаля.