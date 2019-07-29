Нижний Ломов, Пензенская область, 29 июля, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Пензенский почтальон, который ранее скрылся с присвоенными пенсионными средствами на сумму 2,163 млн рублей, самостоятельно явился в Нижнеломовское отделение полиции и отдал 1,585 млн рублей от суммы похищенного. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Мужчина признал вину и сказал, что недостающие деньги потратил в Москве на покупку автомобиля. Машину он тоже отдал правоохранителям.

В отношении почтальона избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Служба безопасности Почты России оказывала правоохранительным органам содействие в установлении обстоятельств совершения преступления. Все обязательства перед клиентами выполнены в срок и в полном объеме, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 июля 49-летний сотрудник филиала ФГУП «Почта России» получил пять опечатанных сумок, в которых находились средства для выплаты пенсий жителям Наровчатовского района на сумму боле 2 млн рублей. Мужчина скрылся с пенсионными средствами. Ущерб на такую сумму оценивается как крупный размер.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере»).