Тегеран, 29 июля, 2019, 23:17 — ИА Регнум. Россия и Иран могут провести совместные военно-морские учения в акватории Ормузского пролива, заявил 29 июля командующий иранскими ВМС Хосейн Ханзади в интервью информагентству IRNA.

Mohammad Sadegh Heydari Корабли ВМС Ирана

По словам иранского военачальника, также ведутся переговоры и по расширению военного взаимодействия на Каспийском море.

«Ожидается, что совместные российско-иранские учения будут организованы в ближайшем будущем в Индийском океане. Эти манёвры могут пройти в северной части Индийского океана, включая акваторию Ормузского пролива», — сказал Хосейн Ханзади.

Стоит отметить, что в данный момент контр-адмирал Ханзади находится в России, совершая официальный трехдневный визит по приглашению российского военно-морского командования.