Уфа, 29 июля, 2019, 23:16 — ИА Регнум. В сельских районах Башкирии норма законодательства о парковке на газонах требует пересмотра. К такому выводу пришёл врио главы республики Радий Хабиров, общаясь с жителями районов региона.

kissu

По его словам, во многих населённых пунктах республики оборудованных парковок как и благоустроенных газонов просто нет. Таким образом, водителей, поставивших автомобили на траву, штрафовать не за что. А в сельской местности получается, что водителя штрафуют в любом случае, даже есть машина оставлена на траве у его дома.

«Прежде чем штрафовать в селах за парковку на газонах, давайте сделаем газоны сперва», — цитирует руководителя республики портал ProUfu. Хабиров поручил правительству проработать вопрос дополнения в закон с учётом высказанных замечаний. Он добавил, что закон нужный и направлен на борьбу с хамством водителей, но сейчас вызывает лишь негативную реакцию граждан.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, только за четыре дня с момента вступления в действие нового закона в Башкирии было выявлено 3295 соответствующих нарушений. Было вынесено 758 постановлений о привлечении к административной ответственности.

Тогда Хабиров говорил, что «мы приняли правильный закон, который работает в интересах подавляющего большинства жителей, недовольных отсутствием дисциплины и культуры парковки».

Читайте также: 750 жителей Башкирии привлекли к ответственности за парковку на газонах