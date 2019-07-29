Москва, 29 июля, 2019, 23:11 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Российской Федерации придумало довольно странный способ стимулирования медицинских работников по выявлению онкологических заболеваний у граждан. На портале нормативно правовых актов правительства опубликовали проект постановления о выплачивании премии медицинским работникам в размере 500 рублей за каждое выявление у пациентов случая онкологического заболевания.

В проекте постановления сказано, что Минздрав планирует начать выплачивать по 500 рублей врачам и фельдшерам, которые ответственны за организацию профилактического осмотра пациентов, а также по 500 рублей медицинским работникам, назначившим или выполнившим диагностическое исследование, выявившим впервые онкологическое заболевание у пациента.

Данное постановление вступит в силу с 1 января 2020 года. Средства на финансирование стимулирования медиков будут взяты из бюджета Федерального фонда медицинского страхования.

Уточняется, что на эти цели заложено порядка 1 млрд рублей ежегодно.

Прогнозируемое Минздравом число новых случаев злокачественных новообразований составляет ориентировочно 1,2 млн. То есть цифры статистики онкозаболеваемости в следующие два года могут удвоиться, так как в 2018 году данный показатель составлял 617 тыс.

Примечательно, что постановление не описывает также ограничений на «оплату» выявления диагнозов, которые позднее не подтвердились. Ни для кого не секрет, что объявление таких диагнозов обыкновенно для пациента является глубочайшим жизненным потрясением.

В настоящий момент крайне сложно оценить потенциальный рост случайных подозрений при диспансеризации на наличие онкологических заболеваний. Можно с большой долей уверенности утверждать, что число таких случаев только возрастет при «премиальном» подходе к диагностике.