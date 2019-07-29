Москва, 29 июля, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Посольство России в Великобритании считает отказ ряда стран Евросоюза выдавать шенгенские визы жителям Крыма проявлением «дискриминации по политическим мотивам», передаёт РИА Новости.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Как заявил пресс-секретарь посольства, данные действия являются нарушением неотъемлемого права граждан на свободу передвижения и идут вразрез с международными стандартами в сфере прав человека, а также нарушают ряд нормативных актов ОБСЕ и самого Евросоюза.

В посольстве считают, что таким образом западные страны продолжают попытки «наказать жителей Крыма за их волю к самоопределению, выраженную на референдуме в 2014 году».

Напомним, ранее глава представительства Европейского союза в Москве Маркус Эдерер заявил в интервью ТАСС, что ЕС откажет в шенгенских визах жителям Крыма с российскими паспортами, выданными после марта 2014 года, когда полуостров воссоединился с Россией.