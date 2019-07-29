Павлюченкова проиграла в первом круге турнира в Вашингтоне
Вашингтон, 29 июля, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице США Кристине Макхэйл в первом круге турнира в Вашингтоне. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 20 минут, завершилась со счётом 2:6, 6:4, 5:7.
si.robi
Анастасия Павлюченкова
Павлюченкова два раза подала навылет, допустив 10 двойных ошибок, и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, три ошибки на подаче и семь брейков.
Во втором круге турнира Макхэйл сыграет с победительницей матча между китайской теннисисткой Чжу Линь и американкой Кэти Макнелли.
Читайте также: Потапова поднялась на 22 строчки в чемпионской гонке WTA