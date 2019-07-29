Москва, 29 июля, 2019, 23:21 — ИА Регнум. Управление МЧС по Москве не намерено вместе с экологами проводить изучение новых радиоактивных точек, обнаруженных экологами рядом с платформой «Москворечье». Официальный ответ ведомства есть в распоряжении ИА REGNUM.

Iaea.org Знак радиационной опасности

Ранее экологи и гражданские активисты обнаружили новые опасные участки рядом с могильником радиоактивных отходов в районе Москворечье-Сабурово, вдоль которого планируют построить Юго-Восточную хорду столицы.

Свою позицию ведомство аргументировало тем, что уже располагает информацией обо всех участках с повышенным радиационным фоном. Также в письме указано, что в данном районе при строительстве трассы будут проведены экологические обследования на предмет повышения радиационного фона из-за работ.

«Организацией-застройщиком организовано проведение инженерно-экологических изысканий на территории, отведенной под строительство объекта «Мостового перехода через р. Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширском шоссе на участке от Каспийской улицы до ул. Шоссейная». По результатам вышеуказанных работ правительством Москвы будет принято решение о необходимости и объёмах проведения дезактивационных работ соответствующего участка радиоактивного загрязнения с с организацией работы поста радиационного контроля, который будет обеспечивать круглосуточный мониторинг радиационной обстановки и контроль загрязнения вывозимого грунта», — сказано в сообщении.

Ранее ИА REGNUM опубликовало расследование, в котором сообщалось об угрозе попадания радиоактивных элементов из могильника в Москву-реку.